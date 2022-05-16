Лукашенко вылетел в Москву на саммит ОДКБ

Белорусский лидер также проведет встречу с Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву. Об этом сообщает "БелТА".

Белорусский лидер примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в столице России. Отмечается, что мероприятие приурочено к двум события: 20-летию создания организации и 30-летию подписания договора.

Также Лукашенко проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко на встрече с Путиным обсудит вопрос импортозамещения.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА