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Лукашенко вылетел в Москву на саммит ОДКБ

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Белорусский лидер также проведет встречу с Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву. Об этом сообщает "БелТА".

Белорусский лидер примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в столице России. Отмечается, что мероприятие приурочено к двум события: 20-летию создания организации и 30-летию подписания договора.

Также Лукашенко проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко на встрече с Путиным обсудит вопрос импортозамещения.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА

Теги: александр лукашенко, москва, одкб, президент белоруссии, рабочий визит, саммит
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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