Лукашенко на встрече с Путиным обсудит вопрос импортозамещения

Белорусский президент Александр Лукашенко на предстоящей встрече с Путиным хочет обсудить вопрос импортозамещения. Эту тему политик считает очень важной. Соответствующее заявление лидер республики сделал в рамках рабочей встречи с послом Москвы в Минске Борисом Грызловым.
Все время в наших отношениях - нефть, газ, торговля, поставки, рынок и так далее. Как я часто отмечаю, не было счастья - несчастье помогло, все-таки и эти вопросы у нас решаются.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Лидер страны полагает, что существует много компетенций как у российской, так и белорусской сторон. Однако эти направления в силу определенных причин не развивались должным образом.
Лукашенко: IT-специалисты Белоруссии и РФ не должны быть на побегушках у крупных фирм.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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