Лукашенко на встрече с Путиным обсудит вопрос импортозамещения

Глава Белоруссии сообщил о темах, которые будут подниматься с российским лидером.

Белорусский президент Александр Лукашенко на предстоящей встрече с Путиным хочет обсудить вопрос импортозамещения. Эту тему политик считает очень важной. Соответствующее заявление лидер республики сделал в рамках рабочей встречи с послом Москвы в Минске Борисом Грызловым.

Все время в наших отношениях - нефть, газ, торговля, поставки, рынок и так далее. Как я часто отмечаю, не было счастья - несчастье помогло, все-таки и эти вопросы у нас решаются. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер страны полагает, что существует много компетенций как у российской, так и белорусской сторон. Однако эти направления в силу определенных причин не развивались должным образом.

Лукашенко: IT-специалисты Белоруссии и РФ не должны быть на побегушках у крупных фирм.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого