Лукашенко: IT-специалисты Белоруссии и РФ не должны быть на побегушках у крупных фирм

Минск призывает разрабатывать собственные технологические продукты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко: IT-специалисты Белоруссии и РФ не должны быть на побегушках у крупных иностранных компаний. Соответствующее заявление глава республики сделал во время рабочей встречи с послом Москвы в Минске Борисом Грызловым. Политик призвал отечественных специалистов разрабатывать собственные технологические продукты с нуля, а после осваивать их на территории постсоветского пространства.

Должны склонить наших айтишников к производству готового конечного продукта, а не на побегушках быть у крупных компаний. Да, деньги, да, миллиарды долларов - все это понятно. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По мнению лидера страны, деньги может найти совместными усилиями. В частности, этим могут заняться представители, работающие в Союзном государстве с бюджетом. Александр Лукашенко подчеркнул, что IT-сфера в Белоруссии получит свое дальнейшее развитие, включая и проект Парка высоких технологий.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого