Президент США прибыл на саммит G7

На заседании обсудят спецоперацию на Украине и ее возможные последствия.

Президент США Джо Байден прилетел в Баварию на саммит "Большой семерки". Об этом сообщили сегодня, 26 июня, на телеканале ZDF.

Этот визит в Германию стал первым для американского лидера после его вступления в должность. Прилетев в Мюнхен, политик направился в замок Эльмау, чтобы провести двусторонние переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Саммит начнется в воскресенье в 12 часов дня. На нем обсудят спецоперацию на Украине и ее возможные последствия. В заседании примут участие лидеры государств и правительств "Большой семерки", а также председатель Совета ЕС Шарль Мишель и председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Ранее на Piter.tv: Белый дом анонсировал заявление Байдена на саммите НАТО об усилении альянса.

Видео: YouTube / Voice of America