Джон Кирби прокомментировал предстоящий саммит военного блока в Мадриде.

Белый дом анонсировал заявление Байдена на саммите НАТО об усилении альянса. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в администрации американского президента Джо Байдена сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Чиновник прокомментировал события, которые произойдут с 29 по 30 июня на саммите Североатлантического военного альянса в Мадриде.

На саммите НАТО он объявит о новых обязательствах по укреплению оборонных способностей НАТО. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

На испанском саммите НАТО впервые планируется участие представителей Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, Мадрид с рабочим визитом посетят лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи. Для Вашингтона целью будет донести до международных партнеров, что независимо от своего местоположения США и их союзники будут защищать принципы независимости и территориальной целостности.

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Фото и видео: Белый дом