В Белом доме объяснили, почему Байден не дает Украине некоторые виды оружия

Джон Кирби рассказал, что военная помощь Киеву эволюционирует в связи с обстановкой в регионе.

В Белом доме объяснили, почему американский президент Джо Байден не дает Украине некоторые виды оружия. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в администрации США сделал координатор по стратегическим коммуникациям от Совета национальной безопасности Джон Кирби. Чиновник пояснил прессе, что Вашингтон изменяет составляющие военной помощи киевскому режиму в связи с переменами в ходе боевых действий.

Мы работаем с Украиной ежедневно на тему того, какие у них есть пробелы в возможностях, какие нужды. Причина в том, что мы хотим сохранить это соотносимым с происходящим на поле боя. Джон Кирби, представитель Белого дома

Напомним, что авторы The Reuters уведомили читателей о том, что США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений в том, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов. Такая ситуация могла создать угрозу для национальной безопасности США. Джон Кирби пояснил СМИ, что в вопросе поставок изначально речь шла в большей степени о противотанковых и противовоздушных комплексах (Javelin и Stinger). Далее США стали отправлять Украине артиллерию и проводить обучение сил ВСУ ее использованию. По мнению Кирби, военные действия в регионе эволюционируют и развиваются, поэтому меняется и вклад США.

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Фото и видео: Белый дом