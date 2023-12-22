В Волгоградской области задержали членов нацистской группировки, готовивших теракт

Двое жителей Волжского хотели совершить масштабные террористические акции в России.

Сотрудники ФСБ России задержали на территории Волгоградской области двух участников неонацистской группировки, готовивших резонансный теракт в стране. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. Эксперты уточнили, что операция проводилась при поддержке правоохранительных органов и Следственного комитета. Оперативникам удалось сформировать доказательную базу участия двух подозреваемых в противоправной деятельности ячейки запрещенной Верховным судом России проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP). Мужчины являются жителями города Волжский.

... Самостоятельно синтезировали СВУ и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей. ЦОС ФСБ РФ

В надзорных структурах установили, что в период с марта по ноябрь 2023 года по указанию кураторов киевского режима они совершили несколько акций "прямого действия". Молодые люди нанесли повреждения 16 автомобилям с символикой поддержки специальной военной операции, а также транспортным средствам, принадлежавшим выходцам из Северного Кавказа и Центральной Азии. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Во время обысков у злоумышленников оперативники изъяли основные части огнестрельного оружия, боевые припасы к нему, а также самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Дополнительно обнаружены четыре килограмма пиротехнической смеси, средства связи и коммуникации.

ФСБ задержала двух мужчин за установку муляжей бомб на мостах в Твери.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России