ФСБ задержала двух мужчин за установку муляжей бомб на мостах в Твери

Возбуждено уголовное дело по статье о совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Сотрудники ФСБ России при поддержке СК РФ и Росгвардии задержали двух мужчин за установку муляжей бомб на мостах в Твери. Об этом сообщили в ЦОС силового ведомства.

В опубликованном сообщении отмечается, что в совершении теракта подозреваются руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности. По данным ФСБ, фигуранты изготовили и разместили в Твери под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца три муляжа бомб.

Возбуждено уголовное дело по статье о совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Также в международный розыск объявили женщину, которую также подозревают в противозаконных действиях. Уточняется, что в момент установки муляжей она не находилась на территории России.

Ранее мы сообщали, что ФСБ опубликовала видео задержания участника покушения на Прозорова.

Видео: ЦОС ФСБ России