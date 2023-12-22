ФСБ опубликовала видео задержания участника покушения на Прозорова

В совершении покушения подозревается житель Луганска, которому СБУ заплатило за слежку.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео задержания участника покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова.

По данным ведомства, в совершении покушения подозревается житель Луганска, которому СБУ заплатило за слежку. Задержанный признался, что весной 2023 года по просьбе девушки, которая сотрудничает с украинскими спецслужбами, заснял дом и номер машины по указанному адресу. Спустя год его попросили перевести 10 тысяч рублей водителю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.

Ранее мы сообщали, что ФСБ изъяла 612 sim-боксов, применявшихся для незаконной регистрации аккаунтов и кошельков.

Видео: ЦОС ФСБ России