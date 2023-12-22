ФСБ изъяла 612 sim-боксов, применявшихся для незаконной регистрации аккаунтов и кошельков

Силовики провели оперативные мероприятия в 40 регионах страны.

ФСБ и российские правоохранительные органы в ходе масштабной операции изъяли 612 sim-боксов, свыше 300 тысяч сим-карт используемых для незаконной регистрации аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах, банковских счетов и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей силового ведомства. Известно, что мероприятия велись в 40 регионах стран в в марте текущего года.

Пресечена противоправная деятельность владельцев sim-боксов... используемые в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также для распространения ложных террористических угроз и фейковой информации. ЦОС ФСБ РФ

Оперативники задержали жителя Петербурга 1980 года рождения, который предоставлял клиентам услуги по активации sim-карт российских операторов связи, необходимых в интересах боевиков из киевского режима. В отношении еще 30 лиц ведутся уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ. В отношении еще двух подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 3статьи 272 УК РФ.

В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России