В Саранске арестовали двух человек, планировавших воевать против России

Оперативники поймали молодых людей, которые хотели помочь террористам.

Двое жителей российского города Саранска, планировавшие сражаться против России на стороне Украине и снимавшие стратегические объекты в регионе, в настоящее время арестованы силовиками за участие в деятельности террористической организации. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники регионального управления ФСБ РФ по Мордовии. Подозреваемыми стали двое 19-летних местных жителей. Молодые люди установили контакт с военизированного объединения от киевского режима, признанного террористическим на территории РФ.

По заданию так называемого "куратора" они осуществили фото и видеосъемку стратегических объектов Саранска, потенциальных террористических устремлений. пресс-служба ФСБ РФ по региону

Фгуранты расследования планировали выехать на Украину транзитом через третью страну. Следственный комитет Росси возбудил уголовные дела по статье 205.5 УК РФ. Речь идет об участии в деятельности террористической организации. По решению Ленинского районного суда в Саранске задержанным избрана мера пресечения в виде отправки под стражу.

Во Владимирской области дело о госизмене возбудили на служившего в рядах ВСУ мужчину.

Фото и видео: УФСБ России по Мордовии