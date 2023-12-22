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Во Владимирской области дело о госизмене возбудили на служившего в рядах ВСУ мужчину

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Мужчина оказался в российском плену.

Уроженца Украинской ССР, принимавшего участие в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины, задержали российские силовики во Владимирской области. Об этом журналистам рассказали сотрудники пресс-службы УФСБ по региону. Специалисты выявили и задокументировали противоправную деятельность мужчины 1986 года рождения. Следственные органы считают, что гражданин страны заключил контракт о прохождении военной службы в рядах армии киевского режима. В частности, он принимал участие в сражениях против России. Затем подозреваемый оказался в плену и был в специализированном учреждении. Сейчас в его отношении ведется уголовное дело по статье 275.

Выявлена деятельность гражданина, причастного к совершению государственной измены, то есть совершению гражданином РФ оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.

пресс-служба УФСБ РФ

ФСБ задержала россиянина, подорвавшего в Москве машину экс-сотрудника СБУ Прозорова.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владимирская область, всу, госизмена, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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