ФСБ задержала россиянина, подорвавшего в Москве машину экс-сотрудника СБУ Прозорова

Мужчина рассказал подробности о задании, которое ему поручили в СБУ.

Сотрудники ФСБ России задержали завербованного киевским режимом россиянина, совершившего подрыв на территории Москвы автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Известно, что фигурантом расследования стал гражданин 1983 года рождения.

.... который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника Службы безопасности Украины. ЦОС ФСБ РФ

Согласно информации от силового ведомства страны, подозреваемый после начала специальной военной операции выехал на Украину. В октябре 2023 года его завербовали. В результате, действуя по прямому заданию иностранного куратора (сглавы СБУ Василия Малюка), в марте 2024 года мужчина вернулся в Россию. Он получил в пользование компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, а затем самостоятельно произвел сборку взрывного устройств. Далее, после разведки в районе адреса проживания жертвы, он осуществил минирование транспортного средства. Злоумышленник уже дал признательные показания.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России