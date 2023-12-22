В Кузбассе пресекли попытку диверсии на Транссибирской железной дороге

Ранее неоднократно судимый мужчина за деньги решил ус троить в регионе поджог транспортной инфраструктуры.

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Кемеровской области задержали 28-летнего мужчину, который планировал поджечь свыше 10 релейных шкафов на Транссибирской железнодорожной магистрали. Оперативники установили, что такое задание мужчине дали неизвестные лица, находящиеся на территории Украины. Они надеялись подорвать экономическую безопасность и обороноспособность РФ. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 281 УК РФ.

В Кемеровской области предотвращено совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. пресс-служба УФСБ РФ по Кузбассу

Согласно предварительным данным, подозреваемый связался с иностранными кураторами, после чего за денежное вознаграждение согласился поджечь релейные шкафы на одном из участков Транссиба. В управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заметили, что оперативники установили четыре участка Западно-Сибирской железной дороги в городе Юрга, на которых планировались поджоги. Фигурант расследования оказался ранее неоднократно судим за криминальные эпизоды, связанные с грабежами и кражами. Дополнительно он употребляет наркотические вещества. Специалисты изъяли у подозреваемого две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, необходимые для осуществления поджога инструменты, карту участка железной дороги.

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Фото и видео: УФСБ России по Кемеровской области