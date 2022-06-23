Белый дом: США не препятствуют продовольственному экспорту Россию

Джонатан Файнер назвал несколько способов доставить продукцию Украины на мировые рынки.

В Белом доме заявили, что США не препятствуют продовольственному экспорту Россию. Соответствующее заявление сделал в рамках конференции вашингтонского Атлантического совета (иностранная организация, признанная в РФ нежелательной) заместитель помощника американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер. По мнению эксперта, белый дом не чинит проблемы поставкам РФ на мировые рынки в вопросе продуктов питания.

Мы ищем способы помочь Украине экспортировать. И, откровенно говоря, не вставать на пути экспорта Россией зерновых и продовольствия. Наши санкции не затрагивают российское продовольствие. Джонатан Файнер, помощник президента США

Чиновник заметил, что США из кожи вон лезут ради того, чтобы бизнесмены поняли, что они могут импортировать российское зерно без риска нарушения введенных Западом санкций против Москвы. Эксперт видит только три маршрута вывоза сельскохозяйственной продукции с территории Украины в существенных объемах. Речь идет о железной дороге, автомобильном транспорте через западное направление, а также по Белоруссии в сторону севера и далее - к Черному морю. Последний вариант США считают проблематичным ввиду нынешних противоречий между Киевом и Минском.

НАТО выступит на саммите в Мадриде с объявлениями о новой расстановке сил.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil