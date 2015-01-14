Аманда Слоат заявила, что в Белом доме ждут конкретных результатов от мероприятия, которое пройдет на следующей неделе в Испании.

В США сообщили, что НАТО выступит на саммите в Мадриде с объявлениями о новой расстановке сил на территории европейского региона. Соответствующее заявление сделала специальный помощник американского президента Джо Байдена, а также по совместительству старший директор по вопросам Европы от Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат.

Я также думаю, что будут более широкие объявления о расстановке сил и средств. Альянс обсуждает это в течение года, с предыдущего саммита. Ожидаю, что ряд союзников выступит с объявлениями. Аманда Слоат, советник президента США

Таким образом чиновница прокомментировала в рамках конференции вашингтонского Атлантического совета (организация, признанная нежелательной в РФ) предстоящий саммит НАТО, который состоится в Испании. Аманда Слоат подчеркнула, что вопрос о силах и средствах в Европе займет центральное место на мероприятии. С точки зрения США, саммит должен дать конкретные результаты для военного блока.

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Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil