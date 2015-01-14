Джером Пауэлл не согласен, что виной инфляционным процессам в США стала СВО.

Глава ФРС признал, что ситуация на Украине не является основной причиной инфляции в США. Соответствующее заявление председатель американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции Центрального банка, сделал в рамках своего выступления на слушаниях в профильном Комитете Сената Конгрессе. В рамках заседания сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти заметил, что с февраля 2022 года уровень инфляции вырос на 1,6% до 8,6%. Политик задал чиновнику вопрос о том, является ли основной движущей силой для этого события в Америке украинский кризис.

Нет, инфляция была высокой раньше, безусловно, раньше того, как началась война на Украине (цитата ТАСС) Джером Пауэлл, глава ФРС

Хагерти добавил, что рад слышать такой ответ. По его мнению, американская администрация при президенте Джо Байдена хочет снять с себя вину за происходящее в экономике. Он напомнил, что в прошлое воскресенье Белый дом распространил дезинформацию о том, что "вторжение Путина на Украину" следует считать основной движущей силой инфляции.

Глава ФРС США не исключает рецессии в случае чрезмерного повышения базовой ставки.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television