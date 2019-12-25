Игорь Конашенков считает, что "Спутник V" - эффективная вакцина от коронавируса.

В Минобороны России рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V". Генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам о том, что иностранные ресурсы и силы брошены на то, чтобы дискредитировать российский препарат от коронавируса. Он добавил, что это не влияет на высокую эффективность вакцины.

В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в ВС РФ Игорь Конашенков, генерал-майор России

По словам военнослужащего, "информационный саботаж" не ослабляет реальную эффективность российских вакцин от COVID-19, а также не усиливает "целительность" иностранных аналогов.

В США заявили, что сертификация вакцины не позволит сразу снизить смертность.

Фото: МИнобороны России