В США заявили, что сертификация вакцины не позволит сразу снизить смертность

Глава ЦКПЗ прокомментировал сроки спада числа летальных случаев из-за заражения коронавирусом.

В США заявили, что сертификация вакцины от COVID-19 не позволит сразу снизить смертность. Об этом на онлайн-семинаре сообщил глава Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. Чиновник уверен, что значительные показатели по летальности пациентов будут наблюдаться в стране в течение 2-3 месяцев.

Вероятно, в течение следующих 60-90 дней у нас будет за день больше смертей, чем было при терактах 11 сентября или в Перл-Харбор….Реальность такова, что одобрение вакцины на этой неделе не повлияет на это, думаю, в ближайшие 60 дней Роберт Редфилд, глава ЦКПЗ США

Эксперт напомнил, что многие зараженные имеют хронические заболеваний, а 30 процентов американцев страдают от лишнего веса. Эти факторы сказываются на высокой смертности населения. Редфилд также заявил, что в разных странах с разной степенью бдительности относятся к медицинским рекомендациями. Глава ЦКПЗ уточнил, что в представители США не тщательно соблюдают предписания специалистов из системы здравоохранения, как граждане Германии и Южной Кореи.

В ВОЗ подали заявку на сертификацию российской вакцины "Спутник V".

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