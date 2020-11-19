В ВОЗ подали заявку на сертификацию российской вакцины "Спутник V"

"Спутник V" проверяется на соответствие штаб-квартирой в Женеве.

Во Всемирной организации здравоохранения подали заявку на сертификацию российской вакцины "Спутник V" в штаб-квартиру в Женеве. Об этом журналистам радиостанции "Эхо Москвы" сообщила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

ВОЗ не высказалась еще, не объявила ни за одну вакцину потому, что вакцины проходят систему оценки ...это практически такая условная сертификация, которая делается в случае пандемии. Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Эксперт упомянула о том, что разработанная вакцина "Спутник V" используется не для лечения, а для предупреждения заражения коронавирусом. На данный момент клинические испытания препарата проводятся не только в России, но и других государствах, включая Индию и Бразилию.

ВОЗ не имеет вопросов к данным России по смертности от COVID-19.

Видео: Youtube/Живой Гвоздь