ВОЗ не имеет вопросов к данным России по смертности от COVID-19

Об этом рассказала Мелита Вуйнович.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не имеют вопросов к российским данным по смертности от коронавируса. Об этом журналистам радиостанции "Эхо Москвы" рассказала официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Эксперты не считают, что Москва предоставляет "непрозрачные" статистические данные.

В разных странах бывает по-разному, некоторые страны не имеют возможности сделать вскрытие и не делают его, некоторые туда заносят все смерти, которые произошли, скажем, в каком-то учреждении, где произошла вспышка коронавируса. Так что да, цифры разные Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

По словам Вуйнович, Россия одной из первый стран сформировала национальную методологию подсчета погибших от инфекции. Это сказалось на более низких цифрах по статистике жертв, но сейчас каждая страна, включая РФ, пересматривает данные. По мнению эксперта, четкую картину причины смерти пациента медики могут назвать только после внимательного изучения каждого случая.

В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с COVID-19 в России.