В ВОЗ рассказали о диалоге с разработчиками российской вакцины от COVID-19

Мелита Вуйнович рассказала о проверке препарата международными специалистами.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о диалоге с разработчиками российской вакцины от коронавируса. Мелюта Вуйнович заявила журналистам телеканала "Россия 24" об общении экспертов ВОЗ по "Спутнику V". В частности, обсуждается процедура оценки препарата.

Российские разработчики передали файлы ВОЗ как и другие разработчики Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России

Вуйнович добавила, что по завершении процедуры изучения препарата ВОЗ сделает заявление. Также эксперт пояснила, что при достаточном количестве вакцин от коронавируса до конца 2021 года можно будет привить около 2 млрд человек.

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России.

Фото: WHO