  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ВОЗ предупредили россиян о тяжелой ситуации с коронавирусом
Сегодня, 11:40
186
matveyvn

В ВОЗ предупредили россиян о тяжелой ситуации с коронавирусом

0 0

Вуйнович подчеркнула, что тяжёлая ситуация с COVID-19 наблюдается ещё в нескольких странах.

В ВОЗ предупредили россиян о тяжелой ситуации с коронавирусом. Об этом рассказала официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.

Она рассказала, что тяжёлой эпидемиологическая обстановка в РФ будет оставаться ещё несколько месяцев.

Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться.

Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Она отметила, что несмотря на рост количества регистрируемых случаев заражения число смертей остаётся относительно стабильным. Вуйнович подчеркнула, что тяжёлая ситуация с COVID-19 наблюдается ещё в нескольких странах.

Ранее ВОЗ оценила безопасность путешествий во время пандемии.

Фото: pixabay.com

Теги: воз, коронавирус, мелита вуйнович
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии