Вуйнович подчеркнула, что тяжёлая ситуация с COVID-19 наблюдается ещё в нескольких странах.

В ВОЗ предупредили россиян о тяжелой ситуации с коронавирусом. Об этом рассказала официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.

Она рассказала, что тяжёлой эпидемиологическая обстановка в РФ будет оставаться ещё несколько месяцев.

Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Она отметила, что несмотря на рост количества регистрируемых случаев заражения число смертей остаётся относительно стабильным. Вуйнович подчеркнула, что тяжёлая ситуация с COVID-19 наблюдается ещё в нескольких странах.

Ранее ВОЗ оценила безопасность путешествий во время пандемии.

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