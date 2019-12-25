ВОЗ оценила безопасность путешествий во время пандемии

Об этом сообщил глава ВОЗ по ЧС Майк Райан.

Всемирная организация здравоохранения оценила безопасность путешествий во время пандемии COVID-19. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на главу ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.

Эксперт напомнил, что увеличение масштабов тестирования на инфекцию сделало поездки более безопасными с эпидемиологической точки зрения. Сейчас международные путешествия ВОЗ находит "относительно безопасными" и представляющими невысокий риск для здоровья. Райан уточнил, что полную безопасность никто гарантировать туристу не может.

Майк Райан рассказал, что страны вынуждены искать компромисс между рисков распространения коронавируса от прибывающих на территорию людей и социально-экономической выгодой от открытых границ.

ВОЗ пока не известна длительность иммунитета у переболевших COVID-19.

Фото: WHO