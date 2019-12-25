ВОЗ скоро сможет рекомендовать к использованию вакцины от коронавируса

Об этом на форуме "Здоровое общество" заявила Мелита Вуйнович.

Всемирная организация здравоохранения надеется, что скоро сможет рекомендовать к использованию вакцины от коронавируса. Об этом рассказала официальный представитель ВОЗ России Мелита Вуйнович на форуме "Здоровое общество". Мероприятие транслировалось пресс-центром "Россия сегодня".

ВОЗ очень высоко оценивает усилия по созданию вакцин, и мы ожидаем, что в близком времени вакцины из Российской Федерации и других стран...пройдут исследования ВОЗ и что на их основании будут рекомендации, что наконец-то будет возможно, доступно людям вакцинироваться в ближайшее время Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России

По словам эксперта, на данный момент по всему миру тестируются порядка 40 вакцин против коронавируса. Хорошими препаратами будут признаны те, которые отвечают критериям качества ВОЗ. Главными параметрами будут безопасность для пациентов и эффективность. Многообразие технических платформ позволит подбирать наиболее подходящие вакцины для различных групп населения в зависимости от их возраста, состояния здоровья и других особенностей.

Глава ВОЗ предупредил о нескольких очень трудных месяцах пандемии.

Фото: ВОЗ