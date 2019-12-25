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ВОЗ призвала РФ не возобновлять жесткие ограничения из-за коронавируса
Сегодня, 14:30
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lesjasap

ВОЗ призвала РФ не возобновлять жесткие ограничения из-за коронавируса

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Мелита Вуйнович пояснила, к каким негативным последствиям может привести новый локдаун.

Всемирная организация здравоохранения призвала Россию не возобновлять жесткие ограничения из-за коронавируса. Об этом в интервью изданию Forbes рассказала официальный представитель ВОЗ в России Мелюта Вуйнович.

Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь

Мелюта Вуйнович, официальный представитель ВОЗ 

Эксперт уточнила, что локдауны могут парализовать экономику страны, систему здравоохранения. Из-за этого возникнут новые проблемы из-за лечения других неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, онкологические, диабет. Также введение карантина может негативно сказаться на психическом состоянии граждан.

ВОЗ: прививки от гриппа помогут системам здравоохранения.

Фото: ВОЗ
 

Теги: воз, карантин, локдаун, мелюта вуйнович
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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