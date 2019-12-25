ВОЗ: прививки от гриппа помогут системам здравоохранения

Медики отметили, что вакцина не убережет человека от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что прививки от гриппа помогут системам здравоохранения. С соответствующим заявлением на пресс-конференции перед журналистами выступила глава подразделения по готовностей и борьбе с гриппом Анн Моэн.

Мы не ожидаем, что вакцина поможет от COVID-19, но мы рассчитываем, что она поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения Анна Моэн, представитель ВОЗ

Специалисты отметила, что отдельные страны в Северном полушарии планеты испытывают острую нехватку вакцин против гриппа, несмотря на то, что сезон распространения данного заболевания уже начался. Однако конкретные государства в ВОЗ не назвали. Моэн пояснила, что нехватка препаратов связана с тем, что в обычных условиях вакцину заказывают за девять месяцев до начала предполагаемой эпидемии. Однако в 2020 году запасы были сделаны в начале года, а пандемия коронавируса усугубила ситуацию и увеличила спрос на лекарство.

Мурашко: лекарства против коронавируса включат в список жизненно важных.

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