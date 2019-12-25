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Мурашко: лекарства против коронавируса включат в список жизненно важных
Сегодня, 11:40
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lesjasap

Мурашко: лекарства против коронавируса включат в список жизненно важных

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Решение по лекарствам будет принято в ближайшую неделю.

Лекарства против коронавируса включат в список жизненно важных в России. Об этом журналистам рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Чиновник посетил с визитом НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова.

В ближайшую неделю решение комиссии будет... Они уже включены в методические рекомендации

Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Министр здравоохранения рассказал, что новое регулирование позволит в период пандемий по ускоренной систем включать необходимые препараты в списки лечения для новых инфекций.

ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса.

Фото: Госдума

Теги: коронавирус, михаил мурашко, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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