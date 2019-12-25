Мурашко: лекарства против коронавируса включат в список жизненно важных

Решение по лекарствам будет принято в ближайшую неделю.

Лекарства против коронавируса включат в список жизненно важных в России. Об этом журналистам рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Чиновник посетил с визитом НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова.

В ближайшую неделю решение комиссии будет... Они уже включены в методические рекомендации Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Министр здравоохранения рассказал, что новое регулирование позволит в период пандемий по ускоренной систем включать необходимые препараты в списки лечения для новых инфекций.

ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса.

Фото: Госдума