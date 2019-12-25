Мурашко: лекарства против коронавируса включат в список жизненно важных

Лекарства против коронавируса включат в список жизненно важных в России. Об этом журналистам рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Чиновник посетил с визитом НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова.
В ближайшую неделю решение комиссии будет... Они уже включены в методические рекомендации
Михаил Мурашко, глава Минздрава России
Министр здравоохранения рассказал, что новое регулирование позволит в период пандемий по ускоренной систем включать необходимые препараты в списки лечения для новых инфекций.
ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса.
Фото: Госдума
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все