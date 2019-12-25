ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Клюге подчеркнул, что в вопросе разработки препарата от коронавируса главное проявить солидарность.

Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса "Спутник V". Благодарность высказана в том числе и за усиленную деятельность РФ в создании безопасного и эффективного препарата. С соответствующим заявлением выступил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время встречи с российским министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

ВОЗ очень ценит те усилия РФ в области разработки вакцины против коронавируса, а именно "Спутник V". Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ

Во время переговоров с главой Минздрава РФ они обсуждали вопросы вакцинации. Клюге подчеркнул, что в вопросе разработки препарата от коронавируса главное проявить солидарность.

Клюге отметил, что Россия также поддержала ВОЗ в вопросе оказания помощи странам Центральной Азии.

Ранее ВОЗ одобрила испытание лекарственных трав от COVID-19.

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