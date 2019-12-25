В ВОЗ предупредили об опасности ложных слухов о пандемии

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выступил на ГА ООН.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили об опасности ложных и непроверенных слухов о пандемии. Об этом в рамках видеообращения в рамках 5-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Стоило только коронавирусу распространиться по миру, как сразу появились слухи, ложные сведения. И они могут быть не менее опасными...Недостоверная информация усилила стигматизацию, которая становится барьером для оказания помощи тем, кто в ней нуждается Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ

Эксперт пояснил, что многие люди нанесли себе вред из-за информации о самолечении, которая распространяется в Интернете. Другие же отказались от мер предосторожности из-за заявлений в соцсетях о неопасности инфекции или ее отсутствия.

В ВОЗ добавили, что во время пандемий большую значимость имеет солидарность и доверие медицинским специалистам. Благодаря этим параметрам врачи смогут установить контроль над распространением инфекции. Также необходимым условием станет обеспечение правдивой и своевременной информации о мерах предосторожности и защиты.

ВОЗ призвала покончить с "прививочным национализмом".