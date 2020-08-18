ВОЗ: коронавирус - один из самых сложных вызовов для медицины

Глава ВОЗ рассказал, что современная медицина находится в тяжелой ситуации.

Во всемирной организации здравоохранения рассказали, что новый коронавирус представляет собой один из самых сложных вызовов для современной медицины во всем мире. Об этом в рамках женевского брифинга с журналистами заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Вспышка любой новой болезни представляет новый вызов, однако с точки зрения логистики, COVID-19 стал одним из самых тяжелых вызовов, с которым мы когда-либо сталкивались Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Глава ВОЗ заявил о невозможности уничтожить коронавирус.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)