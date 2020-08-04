Глава ВОЗ заявил о невозможности уничтожить коронавирус

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал об отсутствии "серебряной пули" против коронавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о невозможности уничтожить коронавирус. Об этом сообщили журналисты из Reuters со ссылкой на виртуальный брифинг Тедроса Аданома Гебрейесуса, который проводился в штаб-квартире ООН в Женеве.

Эксперт объяснил, что способного уничтожить COVID-19 лекарства не существует. Спикер пояснил, что избавиться навсегда от коронавируса человечество не сможет, несмотря разработку эффективной вакцины против инфекции.

На данный момент "серебряной пули" нет и, возможно, никогда не будет Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Специалист рассказал журналистам, что в настоящее время против заболевания тестируются вакцины. Клинические испытания находятся на третьем этапе. В ВОЗ заметили, что все страны строго соблюдают рекомендации в области здравоохранения. Он призвал граждан носить медицинские маски ради собственной безопасности.

ВОЗ завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)