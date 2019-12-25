Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о статистике по зараженным и погибшим от коронавируса за последние шесть недель.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Об этом Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во время брифинга с журналистами в Женеве в понедельник 27 июля. По словам специалиста, за последние шесть недель число новых пациентов с COVID-19 стало практически вдвое больше.

В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт считает, что показатели говорят о дальнейшем распространении пандемии коронавируса.

ВОЗ назвала причину усиления пандемии коронавируса.