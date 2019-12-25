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Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается
Сегодня, 13:42
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lesjasap

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается

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Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о статистике по зараженным и погибшим от коронавируса за последние шесть недель.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Об этом Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во время брифинга с журналистами в Женеве в понедельник 27 июля.  По словам специалиста, за последние шесть недель число новых пациентов с COVID-19 стало практически вдвое больше. 

В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших

Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт считает, что показатели говорят о дальнейшем распространении пандемии коронавируса. 

ВОЗ назвала причину усиления пандемии коронавируса.

Теги: воз, коронавирус, пандемия, тедрос аданом гебрейесус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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