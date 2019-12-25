Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Об этом Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во время брифинга с журналистами в Женеве в понедельник 27 июля. По словам специалиста, за последние шесть недель число новых пациентов с COVID-19 стало практически вдвое больше.
В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших
Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ
Эксперт считает, что показатели говорят о дальнейшем распространении пандемии коронавируса.
ВОЗ назвала причину усиления пандемии коронавируса.
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