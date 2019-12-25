Тедрос Аданом Гебрейесус выступил на онлайн-саммите по здравоохранению.

ВОЗ назвала причину усиления пандемии коронавируса. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что на распространение COVID-19 влияют политизированные проблемы. Это усугубляет уже причиненный миру ущерб. Об этом эксперт заявил во время он-айон-саммита по вопросам здравоохранения. Мероприятие организовано властями Дубая.

Напомним, что 19 июня ВОЗ предупредил о начале новой опасной фазы пандемии коронавируса. Она связана с тем, что люди начали выходить из режима самоизоляции, однако инфекция продолжает распространяться.

Университет Джона Хопкинса подсчитал, что COVID-19 затронул более 8,9 миллионов человек по всему миру. Сегодня ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки.