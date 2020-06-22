ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Больше всего новых инфицированных в Южной и Северной Америках.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки. Статистика показывает, что 21 июня COVID-19 заразились 183 020 человек.

Больше всего новых инфицированных в Южной и Северной Америках. Лидеры среди стран — Бразилия с 55 тысячами, США с 37 и Индия с 15 тысячами заражённых.

Ранее в ВОЗ заявили, что мир вступил в "очень опасную фазу" пандемии коронавируса. Гебрейесус добавил, что многим надоело соблюдать режим самоизоляции, а экономика требует возобновления деятельности. Однако вирус быстро распространяется и по-прежнему смертельно опасен.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)