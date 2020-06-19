ВОЗ: мир вступил в "очень опасную фазу" пандемии коронавируса

В четверг, 18 июня, специалисты зафиксировали рекорд по количеству новых заражений COVID-19 во всем мире.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что мир вступил в "очень опасную фазу" пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на брифинге.

За сутки заболели около 150 тыс. человек. Чиновник подчеркнул, что это самый высокий суточный показатель за всё время пандемии. Большая часть зараженных приходится на Южную и Северную Америку. Он уточнил, что в мае она была признана центром пандемии коронавируса. Много новых случаев зафиксировали на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Гебрейесус добавил, что многим надоело соблюдать режим самоизоляции, а экономика требует возобновления деятельности. Однако вирус быстро распространяется и по-прежнему смертельно опасен.

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Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)