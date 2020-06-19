Уральский священник обратился к патриарху Кириллу

Схиигумен Сергий считает, что патриарх Кирилл должен оставить свой пост.

Уральский священник, захвативший Среднеуральский женский монастырь Схиигумен Сергий (Романов) обратился к патриарху Кириллу. Его соратник Всеволод Могучев выложил ролик с обращением на YouTube.

Священник обратился к главе отдела внешних церковных связей Московского патриарха митрополиту Илариону и митрополиту Верхотурскому и Екатеринбургскому Кириллу. Он предложил лишить Кирилла полномочий до Церковного суда.

Также Схиигумен напомнил, что церкви и храмы работали всегда, во время чумы, во время испанки. Все эти заболевания унесли миллионы жизней. Священник проводит службы, несмотря на запреты епархии, которая утверждает, что Сергий отрицает существование коронавируса.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Белоруссия и Россия заключили соглашение о взаимном признании виз.

Видео: Youtube/Всеволод Могучев