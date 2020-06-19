Соглашение подразумевает, что срок пребывания иностранцев составит 90 дней. Речь идёт о тех, кто оформил белорусскую или российскую визы.

Белоруссия и Россия заключили соглашение о взаимном признании виз. Соответствующий документ подписали МИДы стран Сергей Лавров и Владимир Макей.

Недавно министр иностранных дел РФ прибыл в Минск. Подписание соглашения состоялось в рамках визита. Окончательный вариант соглашения был готов в ноябре 2018 года. Россия выполнила внутригосударственные обязательства, необходимые для подписания документа. Затем аналогичные процедуры повторила белорусская сторона. Те, кто оформил белорусскую визу, смогут въезжать на территорию России, и наоборот.

Владимир Макей назвал это соглашение "мини-шенгеном", но без унификации визовых правил. Страны будут обмениваться информацией о пересечении границ и аннулированных визах.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что президент Польши похвастался "полной независимостью" от России.

Видео: ВК/МИД России