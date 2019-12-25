Глава государства отметил, что главное – это американская армия.

Президент Польши Анджей Дуда похвастался "полной независимостью" от России. Об этом он заявил на брифинге 19 июня.

Польский президент заявил, что самое важное, что есть у страны – это американские военные и база, которую строят в Редзиково. По словам Анджея Дуды, солдаты гарантируют независимость Польши. Он подчеркнул, что республика "больше не является российской зоной влияния". Дуда указал, что сейчас строится канал через Балтийскую косу. Он закрепит "независимость" Польши от российской стороны.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Евросоюз продлил санкции против России.