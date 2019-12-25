Лидеры Германии и Франции озвучили остальным главам ЕС информацию, касательно минских договоренностей.

Евросоюз продлил санкции против России. Об этом стало на пресс-конференции после видеосаммита по имплементации минских соглашений.

Совет займется пролонгацией санкций. Издание Bild пишет, что перед главами стран выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Из их выступлений стало ясно, что минские договоренности не имели достаточного прогресса. Теперь санкции будут действовать до 2021 года.

Напомним, что санкции против России ввели 31 июля 2014 года. Затем в марте 2015 года главы государств-членов ЕС решили, что применение санкций в отношении России будет зависеть от прогресса в минских соглашениях. Сначала их продлили до декабря 2019 года, затем до 31 июля 2020 года.

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