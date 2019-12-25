Польский премьер надеется на принятие нового "плана Маршалла"

Моравецкий считает, что Евросоюз не может тратить время на долгие переговоры.

Польский премьер Матеуш Моравецкий надеется на принятие нового "плана Маршалла". Об этом он заявил журналистам после онлайн-саммита глав правительства Евросоюза.

Евросоюз нуждается в быстрой и сильной реакции, которая приведет страны к нормальному положению вещей. Под "планом Маршалла" польский премьер имеет в виду амбициозный план и бюджет восстановления, которые были приняты Европой. Они позволят модернизировать европейскую промышленность и восстановить экономику.

"План Маршала" предложен госсекретарем США Джорджем Маршаллом.

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