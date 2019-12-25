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Польский премьер надеется на принятие нового "плана Маршалла"
Сегодня, 18:40
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Польский премьер надеется на принятие нового "плана Маршалла"

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Моравецкий считает, что Евросоюз не может тратить время на долгие переговоры.

Польский премьер Матеуш Моравецкий надеется на принятие нового "плана Маршалла". Об этом он заявил журналистам после онлайн-саммита глав правительства Евросоюза.

Евросоюз нуждается в быстрой и сильной реакции, которая приведет страны к нормальному положению вещей. Под "планом Маршалла" польский премьер имеет в виду амбициозный план и бюджет восстановления, которые были приняты Европой. Они позволят модернизировать европейскую промышленность и восстановить экономику.

"План Маршала" предложен госсекретарем США Джорджем Маршаллом.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ДНР собирается открыть КПП на въезд в республику.

Теги: матеуш моравецкий, план маршалла, премьер-министр, экономика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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