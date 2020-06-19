ДНР собирается открыть КПП на въезд в республику

Донецкая народная республика (ДНР) собирается открыть КПП на въезд. Об этом сообщил полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Недавно власти республики закрыли движение транспорта через линию соприкосновения. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Киев уже открыл КПП через линию соприкосновения. Украинские власти сделали это в одностороннем порядке. В ДНР такой жест расценили, как провокацию.
Напомним, что пропускной режим введен Киевом с 2015 года. Речь идет о неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса. Въезд или выезд из ЛНР и ДНР возможен, но только через пункты пропуска или Россию.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин предложил учитывать в сфере труда полученный при пандемии опыт.
Видео: Youtube/МГБ ДНР
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