ДНР собирается открыть КПП на въезд в республику

Те, кто хотят въехать в республику с подконтрольной Киеву территории смогут это сделать уже 25 июня. Однако, для граждан будет действовать ряд условий.

Донецкая народная республика (ДНР) собирается открыть КПП на въезд. Об этом сообщил полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Недавно власти республики закрыли движение транспорта через линию соприкосновения. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Киев уже открыл КПП через линию соприкосновения. Украинские власти сделали это в одностороннем порядке. В ДНР такой жест расценили, как провокацию.

Напомним, что пропускной режим введен Киевом с 2015 года. Речь идет о неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса. Въезд или выезд из ЛНР и ДНР возможен, но только через пункты пропуска или Россию.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин предложил учитывать в сфере труда полученный при пандемии опыт.

Видео: Youtube/МГБ ДНР