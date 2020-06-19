Глава государства подчеркнул, что наработанные практики могут позволить нарастить результативность труда.

Президент России Владимир Путин предложил учитывать в сфере труда полученный при пандемии опыт. Об этом он заявил на встрече с представителями различных отраслей экономики.

Российский лидер отметил, что полученный опыт позволяет быстро и без существенных издержек повышать результативность труда. Так, удалось нарастить производство товаров первой необходимость, средств индивидуальной защиты и многое другое. Он добавил, что "резервы для такого роста есть везде".

Путин указал, что наработанные практики позволяют менять отношение сотрудников к работе, а также вносить эффективные поправки в производство и всю сферу труда. Повышение всех этих показателей, позволит России стать ещё более конкурентоспособной страной.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в июне продажи масок в России снизились в четыре раза.

Видео: kremlin.ru