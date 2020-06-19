В июне продажи масок в России снизились в четыре раза. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Накануне состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. По словам Мантурова, буквально в прошлом месяце был зафиксирован пик спроса на маски.
Напомним, что многие торговые сети начали закупать средства индивидуальной защиты, что заметно облегчило россиянам доступ к продукции.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Москве продолжается тестирование системы электронного голосования.
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