В Москве продолжается тестирование системы электронного голосования. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Онлайн-голосование завершится сегодня, 19 июня, в 20:00. Москвичей спрашивают о том, что сейчас важно для столицы: увеличить площадь зеленых насаждений или создать дополнительные парковочные места во дворах.
Планируется, что эта же тест-система будет использоваться на голосовании по поправкам в Конституцию. Оно состоится 1 июля.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ККИ поймал на нарушении маникюрный салон на Заневском.
Видео: Youtube/ЦИК России
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