В эксперименте приняли участие более 53 тыс. москвичей, что на 7% больше от зарегистрировавшихся граждан.

В Москве продолжается тестирование системы электронного голосования. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Онлайн-голосование завершится сегодня, 19 июня, в 20:00. Москвичей спрашивают о том, что сейчас важно для столицы: увеличить площадь зеленых насаждений или создать дополнительные парковочные места во дворах.

Планируется, что эта же тест-система будет использоваться на голосовании по поправкам в Конституцию. Оно состоится 1 июля.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ККИ поймал на нарушении маникюрный салон на Заневском.

Видео: Youtube/ЦИК России