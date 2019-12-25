ККИ поймал на нарушении маникюрный салон на Заневском

В зале находилось одновременно более 20 человек.

Петербургский комитет по контролю за имуществом выявил крупного нарушителя в период ограничений, связанных с коронавирусом. Чиновники обнаружили работающий маникюрный салон на Заневском проспекте, где находилось более 20 человек одновременно. Об этом сообщили в пресс-службе ККИ.

Отмечается, что окна салона были затянуты непрозрачной пленкой, а двери закрыты, но вовнутрь здания все равно регулярно заходили люди. Вопреки ограничениям в салоне делали маникюр и педикюр, не все клиенты и мастера использовали маски, дистанция не соблюдалась – все места были заняты, а между клиентскими креслами сохранялось стандартное небольшое расстояние.

В отношении индивидуального предпринимателя, запустившего насыщенную работу салона во время пандемии, составили административный протокол. В комитете напомнили, что нарушения могут привести к отказу властей поддерживать предпринимателя.

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Фото: пресс-служба ККИ