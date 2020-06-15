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Суд оштрафовал организатора сцены на воде в Галерной гавани на 10 тыс. рублей

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В воскресенье там устроили инсценировку боя. В условиях пандемии такое мероприятие запрещено.

Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности организатора сцены на воде в Галерной гавани. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Андрея Кузнецова привлекли к ответственности за нарушение ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

Суд назначил наказание мужчине в виде штрафа на 10 тысяч рублей. 

Петербургский блогер организовал сцену на воде и собирался провести там шоу бойца ММА Артема Тарасова. Оказалось, что шоу все-таки состоялось 14 июня. Около десятка человек задержали.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

 

Теги: галерная гавань, сцена на воде, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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