ВОЗ завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19

Научные исследования начнутся в Ухане.

Всемирная организация здравоохранения завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19. Об этом рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, результаты расследования в КНР лягут в основу дальнейших научных исследований, которые будут изучать природу происхождения новой коронавирусной инфекции.

Миссия ВОЗ в Китае после завершения работы подготовила документ "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".

Гебрейесус рассказал, что научные исследования начнутся в Ухане. Учёные попытаются установить источник коронавируса, который стал причиной заражения первых инфицированных китайцев.

Свидетельства и гипотезы, которые будут генерированы в ходе этой работы, заложат основу для дальнейших, долгосрочных изысканий. Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ

Говоря о вакцине, он подчеркнул, что все надеются на результаты клинических испытаний, однако допустил, что средства от COVID-19 может и не появится.

Ранее ВОЗ призвала не устраивать вечеринок во время пандемии.