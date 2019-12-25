ВОЗ завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19. Об этом рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, результаты расследования в КНР лягут в основу дальнейших научных исследований, которые будут изучать природу происхождения новой коронавирусной инфекции.
Миссия ВОЗ в Китае после завершения работы подготовила документ "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".
Гебрейесус рассказал, что научные исследования начнутся в Ухане. Учёные попытаются установить источник коронавируса, который стал причиной заражения первых инфицированных китайцев.
Свидетельства и гипотезы, которые будут генерированы в ходе этой работы, заложат основу для дальнейших, долгосрочных изысканий.
Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ
Говоря о вакцине, он подчеркнул, что все надеются на результаты клинических испытаний, однако допустил, что средства от COVID-19 может и не появится.
Ранее ВОЗ призвала не устраивать вечеринок во время пандемии.
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