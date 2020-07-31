В некоторых странах причиной новых вспышек коронавируса стала беспечность молодёжи.

ВОЗ призвала не устраивать вечеринок во время пандемии. С заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

По его словам, в некоторых странах причиной новых вспышек коронавируса стала беспечность молодёжи, которая пренебрегает мерами безопасности.

Мы постоянно видим, что ночные клубы усиливают распространение вируса. Мария Ван Керкхове, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ

По её словам, в северном полушарии молодёжь хочет вернуться к прежней жизни летом, из-за этого коронавирус на данные территориях распространяется активнее.

В ВОЗ напомнили, что даже в случае слабой формы коронавируса организм подвергается серьёзным подтверждениям.

Ранее ВОЗ не подтвердила сезонность нового коронавируса.

Видео: WHO