Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила сезонность нового коронавируса. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Харрис уточнила, что распространению нового типа пневмонии могут благоприятствовать большие скопления людей. Многие забывают соблюдать социальную дистанцию. Находясь в тесном контакте, специалисты наблюдают интенсивную передачу вируса. Официальный представитель ВОЗ напомнила, что в отличие от COVID-19 грипп является сезонным заболеванием.
Примечательно, что мы видим высокий уровень заболеваемости COVID-19, но мы не наблюдаем высокого уровня заболеваемости гриппом.
- Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ
ВОЗ обеспокоена, что системы здравоохранения будут проходить испытание на прочность, если сезонная эпидемия гриппа совпадет с интенсивным распространением коронавируса.
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